In Bodenstedt stehen alle Zeichen auf Dirndl

. Wer am Samstagabend von Liedingen nach Bodenstedt fuhr, bemerkte schnell, dass dort eine Menge los war. Noch weit bis hinter dem Ortseingang-Schild standen die parkenden Autos, denn etwa 1000 Gäste waren an diesem Abend in der Festhalle Kumpf zum Feiern und Spaß haben. Die Junggesellschaft Bodenstedt veranstaltete eine Mordsgaudi. Zu Gast war die Band „Skydogs“, eine Band aus dem Emsland. Mit mehr als 40 Jahren Bandgeschichte haben...