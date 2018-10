Ein neuer Kommandowagen für den Brandmeister vom Dienst

Einen mit neuester Kommunikationstechnik ausgestatteten Kommandowagen des Typs Sharan aus dem Hause VW hat der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann am Montag an Freiwillige Feuerwehr Kernstadt übergeben. Stadtbrandmeister Timm Wiesemann und Ortsbrandmeister Sven Bössel nahmen das Fahrzeug in...