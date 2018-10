24-Jähriger fährt bei Lafferde gegen Baum – schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend ein 24-jähriger Wolfenbütteler schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach befuhr der Mann mit einem BMW die L 472 von Klein Lafferde in Richtung Lengede. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum, so die Polizei weiter.

Am Baum und am Auto entstand laut Polizei Sachschaden. Foto: Thomas Freiberg

Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er kam in das Klinikum Peine. und in das Peiner Klinikum verbracht. Am Auto und am Straßenbaum entstand Sachschaden. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.