Bei einem LKW-Unfall in Peine verletzten sich zwei Fahrer

Am Montag sind um 10 Uhr auf der Ostrandstraße, in Höhe Lehmkuhlenweg zwei LKW zusammen gestoßen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei berichtet. Ein 55- jähriger Fahrer aus den Niederlanden befuhr die Ostrandstraße von der Autobahn kommend in Richtung Stahlwerkbrücke. Er musste er in Höhe des Lehmkuhlenwegs anhalten. Der hinter ihm fahrende LKW-Fahrer aus Hamburg bemerkte dies zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf. Der LKW des Niederländers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5 000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder