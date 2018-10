Zwei Einbrüche in Ilsede: Täter schlagen Fensterscheiben ein

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, in der Straße „An der Fuhse“ in Ilsede.

Unbekannte Täter sind am Montag gegen 23.00 Uhr in ein Geschäft in der Gerhardstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, zerstörten die Täter eine Fensterscheibe. Im Geschäft klauten sie Bargeld aus der Kasse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, in der Straße „An der Fuhse“ in Ilsede. Auch hier zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines Geschäfts. Die Täter entwendeten Zigaretten und flüchteten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei

