Zwei Mitfahrer nach Unfall in Peine verletzt

Zwei Mitfahrer einer 20-jährigen Peinerin wurde am Mittwoch, um 21.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Peiner Straße Ecke Dieselstraße leicht verletzt, heißt es in einem Polizeibericht. Die Fahrerin wollte mit ihrem PKW von der Dieselstraße kommend nach links auf die Peiner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW eines 34- Jährigen aus Gifhorn, welcher die Peiner Straße von Stederdorf kommen in Richtung Innenstadt befuhr.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Sie zeigte ein gelbes Blinklicht für Fahrzeuge, die aus der Dieselstraße kommen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3 000 Euro.