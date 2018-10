„Zu viel Verkehr, Autofahrer fahren zu schnell

. Sorgen machen sich die Eltern um ihre Kinder, wenn die Autos durch die Novalisstraße in Essinghausen fahren: Das berichtet Günter Schmidt, Ortsbürgermeister in Essinghausen/Duttenstedt, nach einem Besuch bei Anliegern.

Der Verkehr habe deutlich zugenommen – das hätten die Anwohner festgestellt. „Dabei wird sich nicht immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten“, ärgert sich Schmidt.

Sieben Kinder wohnen an der Novalisstraße, und drei Enkelkinder halten sich tagsüber bei ihren Großeltern auf. Eine Mutter brachte deshalb ein Plakat „Achtung Kinder!“ mit, das mehrfach in der Straße aufgestellt werden soll.

Auch die Möglichkeit, eine Spielstraße einzurichten, haben Schmidt und Anlieger diskutiert. „Die Voraussetzungen für eine Spielstraße kläre ich“, verspricht der Ortsbürgermeister. Die Novalisstraße befindet sich in einer Tempo-30-Zone – die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer gelte also so lange, bis es wieder durch das entsprechende Verkehrsschild aufgehoben wird. Das sei vielen Verkehrsteilnehmern nicht klar, bemängelte ein Anlieger.

Ins Gespräch gebracht wurden Pflanzkübel, die versetzt am Straßenrand angebracht werden könnten: Dafür müssten aber auch Anwohner zahlen. Damit sich der Verkehr nicht in Parallelstraßen verlagere, seien auch in den anderen Straßen Vorkehrungen zu treffen.

In der Novalisstraße befinden sich beidseits der Fahrbahn nur schmale gepflasterte und zur Straße abgeschrägte Streifen, die nicht als Gehweg geeignet sind. „Dies verengt die Straße besonders dann, wenn noch Autos parken“, schildert Schmidt.

Novalisstraße ist eine von vier parallelen Straßen zwischen der Ortsdurchfahrt und der Grünen Aue: Sie nimmt zusammen mit den anderen drei Straßen den Verkehr auf, der aus den Neubaugebieten in Richtung Sportplatz und Gewerbegebiet fließt.

Zunehmend wird die Novalisstraße auch als Abkürzung vom und zum Gewerbegebiet am Heideweg genutzt. Dies sei bei der Bemessung von Straßenausbaubeiträgen zu berücksichtigen, fordern die Anlieger. Dabei kam auch die Hoffnung auf Abschaffung dieser Beiträge auf. Befürchtet wird weiterer Verkehr bei Erneuerung der Fahrbahn auf der Ostrandstraße.

Weitere Themen sind für die Anwohner die mangelnde Parksituation vor der Kindertagesstätte in Duttenstedt sowie die zu hohe Geschwindigkeit in dem Bereich.