Herzogin Elisabeth Sophie Marie von unbekannter Seite

Was haben Vechelde und Nordborg gemeinsam? Dieser Frage geht Karl-Gustav Kukoschke, Ortsheimatpfleger in Vechelade, nach und kommt dabei auf bisher unbekannte Aspekte im Leben der Herzogin Elisabeth Sophie Marie (ESM), die als Gutsbesitzerin in Vechelde sowohl Fürstenau als auch Vechelade und Sophiental gegründet hat.

Die wirtschaftlich vom Konzern Danfoss geprägte dänische Insel Als (Alsen) nördlich der Flensburger Förde ist ein beliebtes Urlaubsziel. Mit den Städten Sonder-, Augusten- und Nordborg war sie nach dem deutsch-dänischen Krieg von 1864-1920 preußisch-deutsch. Historische Bezüge von Vechelde zu Nordborg gehörten bisher nicht zum Allgemeinwissen. Doch sie existieren.

Elisabeth Sophie Maria von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel(ESM) kennt man hier als ehemalige Gutsbesitzerin. Sie gründete unter anderem die Ortschaft Fürstenau. Geboren wurde sie als Tochter eines „abgeteilten Herzogs“ aus Dänemark. Solche durften zwar den Titel führen, waren rechtlich jedoch ausgeschlossen. Privat besaß die Familie die 1665 abgebrannte ehemalige Alsenburg in Nordborg mit Ländereien noch bis zum Konkurs 1676. Dann ging der Besitz auf die Linie Schleswig-Holstein-Plön über. Das auf den Ruinen 1688 errichtete Barockschloss ist heute noch erhalten. Dort findet jährlich im Juni ein großes Musikfestival statt.

Der Vater von ESM hatte allerdings kaum mehr etwas mit dem Besitz in Nordborg zu tun. Er diente als niederländischer Militärgesandter am Braunschweiger Hofe in Wolfenbüttel. Bei seiner Heirat 1680 mit einer schlesischen Gräfin brachte diese ihr Gut „Fürstenau“ in die Ehe ein. ESM erblickte als drittes Kind der Eltern in Wolfenbüttel das Licht der Welt. Schon mit 5 Jahren war sie Vollwaise.

Sie wuchs am Hof der mit ihr verwandten Vormunde, den Herzögen Anton Ulrich und Rudolf August, in Wolfenbüttel auf. 1701 heiratete sie standesgemäß. Wen wundert es, dass als Ehemann der Erbprinz der Plöner Linie herauskam, auf die 1776 der ursprüngliche Besitz der Familie von ESM übergegangen war.

Ihr erster Ehemann starb wenige Tage vor seinem Vater. Das einzige Kind aus dieser Ehe erbte somit den Herzogtitel, starb jedoch 2 Jahre später ebenfalls. Immerhin hatte ESM damit ihre Gebärfähigkeit bewiesen.

In zweiter Ehe heiratete ESM dann den hiesigen Erbprinz. Der stieg nach dem Tode seines Vaters Anton Ulrich zum regierenden Herzog auf. ESM wurde damit „wirkliche“ Herzogin. Beide früheren Ehen des Herzogs waren ohne Erben geblieben, auch diese Ehe blieb kinderlos. Vermutlich war die Kinderlosigkeit auf den Herzog zurückzuführen. Denn der begehrte Männer. Ebenso liebte er einen prunkvollen Regierungsstil. Viele Bürger des Herzogtums litten während und nach seiner Herrschaft unter den horrenden Schulden des Staates. Denn sie mussten die immer höheren Steuern aufbringen.

Sicherlich auch wegen ihrer persönlichen Erfahrungen teilte ESM viele Auffassungen ihres Gemahls nicht. Sie ging lieber ihren eigenen Neigungen nach. Die im Ehevertrag festgelegte Übernahme des Besitzes am Gut Vechelde stellte eine Basis her. Darauf beruhte dann auch die Gründung und Entwicklung des bereits erwähnten Fürstenau sowie von Vechelade und Sophiental.

Damit schließt sich der Kreis. Die Vorfahren von ESM hatten im dänischen Nordborg Stand und historischen Besitz verloren. ESM setzte jedoch im Braunschweiger Land als Herzogin und Besitzerin des Gutes Vechelde die Tradition fort, wenn auch in kleinerem Maßstab.