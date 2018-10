Die Woltorfer Straße in Peine wird erst Ende 2019 fertig

Die „neue“ Woltorfer Straße zählt zu den derzeit größten Bauprojekten in der Stadt Peine. Mit einem Investitionsaufwand in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro wird diese wichtige Verkehrsader von Grund auf erneuert. Mitte Januar in diesem Jahr war Baustart, Mitte 2019 sollte die Straße fertig sein....