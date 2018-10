A2-Unfall auf Höhe Zweidorfer Holz – PKW überschlägt sich

Bei einem Unfall auf der A2 hat sich am frühen Freitagmorgen ein PKW überschlagen. Wie die Polizei berichtet, platzte an dem Mini Cooper gegen 1.43 Uhr ein Reifen, als er auf Höhe der Raststätte Zweidorfer Holz in Richtung Hannover unterwegs war.. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug – und überschlug sich. Weil die Rettungskräfte den Fahrer einen Tag lang im Krankenhaus beobachten wollen, gilt er offiziell als schwer verletzt. „Er stand aber auf seinen eigenen Beinen und war ansprechbar“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Trümmerteile beschädigen LKW

In der Folge des Unfalls wurde durch Teile des zertrümmerten Mini Coopers außerdem ein LKW beschädigt. Der Laster verlor dadurch Betriebsstoffe. Die Autobahnmeisterei muss deshalb die Fahrbahn reinigen. Die ist aktuell auf einen Fahrstreifen verengt. „Wenn das Reinigungsfahrzeug unterwegs ist, muss die Strecke noch einmal voll gesperrt werden“, sagte der Polizeisprecher.