61-Jähriger wird in Bankfiliale in Peine überfallen

In einer Postbankfiliale in der Schützenstraße in Peine wurde am Donnerstag ein 61-Jähriger überfallen. Das berichtet die Polizei. Als der Peiner gegen 7.50 Uhr Bargeld am Automaten abhob, umklammerte ihn der Täter plötzlich von hinten, griff nach den Geldscheinen und entriss sie dem 61-Jährigen nach einem kurzen Gerangel. Anschließend flüchtete der Täter über die Beethovenstraße in Richtung Bahnhof. Der 61-Jährige verletzte sich laut Polizei nicht.

Polizei sucht Zeugen

Obwohl die Polizei sich unmittelbar auf die Suche machte, konnte sie den Täter nicht finden. Deshalb suchen die Ermittler den Unbekannten nun mit folgender Personenbeschreibung: Er soll männlich, etwa 20 Jahre alt sowie schlank sein, ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle Haare haben. Zudem soll er eine graue Kapuzenjacke, schwarze Turnschuhe, eine blaue Jeans und ein schwarzes Basecap getragen haben. Einen Vollbart oder eine Brille trug er laut Polizei nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.