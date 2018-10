Peiner Motorradfahrer prallt gegen Schutzplanke

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Peine ist bei einem Verkehrsunfall Samstagabend auf der Bundesstraße 444 bei Nettlingen (Kreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Bad Salzdetfurth war der junge Mann mit seiner 900er Kawasaki vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit zu schnell unterwegs – in einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen die Schutzplanke. Der Mann wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen (Frakturen) in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Krad beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

