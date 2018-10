Betrunkener schlägt in Schmedenstedt auf seine Ehefrau ein

Weil er auf seine Frau losging, erteilte die Polizei in Schmedenstedt einem Mann einen Platzverweis. Offenbar war der Mann am Samstag gegen 4 Uhr mit seiner Ehefrau in Streit geraten. Als der Konflikt eskalierte, schlug er mehrfach mit der Faust auf ihren Oberkörper ein, berichtet die Polizei. Während der Auseinandersetzung war der Mann betrunken. Die Polizei verwies ihn der Wohnung und sprach für mehrere Tage einen Platzverweis aus.