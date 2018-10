Staus in Denstorf haben ein Ende

An der Kreuzung der Bundesstraße 1 in Denstorf stockt der Verkehr.

Denstorf Die Landesbehörde kündigt den Abbau der Baustellenampel an der Bundesstraße 1 für den heutigen Dienstag an.

. Die Staus auf der Bundesstraße 1 (B1) in Denstorf – sie haben bald ein Ende: Am heutigen Dienstag – so kündigt es die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an – soll die Baustellenampel abgebaut werden, dann ist die viel befahrene Straße wieder wie gewohnt in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Das Aufstellen der Baustellenampel in Denstorf hat die Landesbehörde veranlasst – der Grund: „Durch einen Unfall ist die Verkehrsinsel auf der Bundesstraße am östlichen Ortseingang in Denstorf beschädigt worden“, erinnert Pressesprecher Jen-Thilo Schulze: „Um die Verkehrsinsel instandsetzen zu können, mussten wir die Baustellenampel aufstellen lassen.“ Das heißt: Die Baustelle ist nur einspurig zu umfahren gewesen, an der Ampel bildeten sich Schlangen.

„Warum ist wieder eine Baustellenampel aufgestellt worden?“, fragt ein Leser aus Vechelde. Die Erfahrungen mit den Baustellen auf der B1 (in Richtung Lamme und in Richtung Groß Gleidingen) hätten doch gezeigt, das Baustellenampeln zu „erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs“ führen. „Insbesondere bei Stau auf der Autobahn 2 wird es wieder für die Pendler mindestens zu einer Verdoppelung der Wegezeiten auf der B1 von und nach Braunschweig kommen“, ärgert sich der Vechelder.

„Die Höhe des Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße 1 verlangt gerade eine Ampelregelung, da ansonsten nicht gewährleistet wäre, dass Verkehrsteilnehmer, die das Hindernis auf ihrer Fahrbahnseite haben, die Baustelle in angemessener Zeit passieren können“, hält Fabian Laaß, Sprecher der Verkehrsbehörde Landkreis Peine, dagegen: „Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss der Baustellenbereich zudem so konzipiert sein, dass den Bauarbeitern nichts zustoßen kann.“ Das werde auch von der Berufsgenossenschaft kontrolliert, aus dem Grund sei eine halbseitige Sperrung der Straße zwingend erforderlich.

Auch Schulze bittet um Verständnis für die Baustellenampel: „Das Arbeiten bei halbseitiger Sperrung der Fahrbahn ist manchmal unumgänglich, um Arbeiten sachgerecht und schnell ausführen zu können.“ Auch aus Gründen des Arbeitsschutzes seien gewisse Mindestbreiten von Baustellen einzuhalten.

Immerhin: Um die Ampelphasen möglichst kurz zu halten, „ist in Denstorf der Abzweig von der B 1 nach Sonnenberg für die Zeit der Arbeiten komplett gesperrt worden“, erklärt Laaß: „Die Fahrzeuge aus Richtung Wedlenstedt wurden in die Ampelregelung einbezogen, um von dort das Auffahren auf die B1 zu ermöglichen.“

Und wie gesagt: Ein Ende der Baustellenampel ist absehbar. „Die Arbeiten haben von Montag bis Freitag vergangener Woche gedauert“, sagt Schulze: „Da der Beton noch aushärtet, wird die Ampel zurzeit aber noch benötigt.“ Der Abbau sei aber für den heutigen Dienstag vorgesehen. Dann müsste es wieder heißen: freie Fahrt auf der B1 in Denstorf.

In der Ortschaft stehen demnächst wieder Bauarbeiten an. Ein Investor will den Bereich mit dem Autohandel an der B 1 abreißen und dort einen Gebäudekomplex zur gewerblichen Nutzung (unter anderem Pension und Ladenlokale) errichten. Inwieweit davon allerdings auch der Verkehr auf der Bundesstraße beeinträchtigt wird, steht bislang noch nicht fest.