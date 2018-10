Kartoffelkunst auf dem Apfelfest in Bodenstedt

Der Verein Zeiträume Bodenstedt veranstaltet sein siebtes „Aeppel un´ Aerdaeppel-Fest“ am Sonntag, 14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr Uhr, in der Hauptstraße 10. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm rund um Apfel und Kartoffel. So können haben sie die Möglichkeit mit einer Handpresse auf...