Kunst – diesmal hart und krass

Am Sonntag wird die Ausstellung in Groß Ilsede eröffnet, die unter anderem von den Schülern der Malschule aus Broistedt präsentiert wird.

Groß Ilsede. Malerei und Mosaik – das bietet die Ausstellung im „Atelier Nr. 53“ des Groß Ilseders Friedrich Ernst („Fritz“) Lutz, die am Sonntag eröffnet wird. „Hart und krass“/„Fein und detailreich“ nennen die Künstler ihre Ausstellung:

• Die Schüler der Malschule von Anja Pauseback aus Broistedt zeigen abstrakte und figürliche Arbeiten – die jungen Künstler sind im Einzelnen: Finn-Malte Sieverding, Narin Yildiz, Anne Fellendorf, Yvonne Behrend, Marina Koch und Mathis Buhl.

• Auch Anja Pauseback selbst präsentiert ihre Malereien. „Geheimnisvolle, versponnene Bilder für den ersten, zweiten, dritten und vierten Blick“, sagt die Broistedterin über ihre Werke. Abstrakt aus der Ferne – „schauen Sie genau hin, entdecken Sie Unerwartetes, Verborgenes“, appelliert Anja Pauseback an die Betrachter. In „liebevoller Detailarbeit“ habe sie so „manches Menschlein und so manches Getier mit Akkuratesse und malerischem Geschick ,hervorgezaubert’ und zum Leben erweckt“.

• Kirsten Buhl bietet bei ihrer Mosaik-Kunst altes Handwerk – modern umgesetzt. Durch das Mischen von Material wie Keramik, Glas, Beton oder Holz und durch das Anwenden verschiedener Methoden entstehen Linien, Strukturen und Formen, die sowohl die figürliche Darstellung, aber auch abstrakte Werke ermöglichen.

Die Ausstellung „Hart und krass“/„Fein und detailreich“ wird eröffnet am Sonntag, 14. Oktober, um 11 Uhr im „Atelier Nr. 53“ in Groß Ilsede, Luckauer Ring 53. Sie ist zu sehen bis Donnerstag, 22. November, – und zwar mittwochs von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung mit Fritz Lutz unter (05172) 370825 oder (0162) 9682918.