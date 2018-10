Anlieger empört – Grünstreifen für Parkplätze geopfert

. Sätze wie „Die Umwelt wird wie immer vernachlässig“ fallen genauso wie das Wort „Götterdämmerung“: Stein des Anstoßes sind die Bauarbeiten der Gemeinde, die zwischen Vechelder Bahnhof (Ostseite) und Kurt-Schumacher-Straße unter anderem weitere Autoparkplätze anlegt – ein Vorhaben, das in der Bevölkerung nicht auf harsche Kritik stößt.

„Wir, wie auch viele andere Anwohner, sind sehr schockiert, dass für die Parkplatzerweiterung der ganze jahrelang gewachsene Bahndamm mitsamt seinen Büschen, Sträuchern und selbst einer großen Kastanie abgeholzt wird“, ärgern sich zwei Anlieger. Der „schön bewachsene und herrlich grüne Bahndamm“, der auch ein „natürlicher Lärmschutz“ vor der Bahnlinie gewesen sei, sei nun fast weg, es bleibe eine „niedrige Lärmschutzwand“. Und weiter: „So werden schon wieder in Vechelde wertvolle Grünflächen in Beton umgestaltet.“ Die beiden Anlieger zitieren ein altes Sprichwort: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“

Auch ein anderer Anlieger ärgert sich, spricht von „Götterdämmerung in Vechelde“: Auf dem Grünstreifen zwischen Lärmschutzwand und Kurt-Schumacher-Straße sei „in kürzester Zeit alles, was noch grün gewesen ist, bis auf den Erdboden ratzekahl rasiert worden“. Die Gemeinde habe diesen „einschneidenden Eingriff“ nicht einmal mit den betroffenen Anliegern erörtert. „Sind in Vechelde noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt worden, dass der Individualverkehr nicht mehr vor den Belangen der Anwohner stehen sollte?“, fragt der Anlieger erbost: „Wird hier nochmal mit Grünbepflanzung verbessert, oder bleibt es bei der kahlen Bodenversiegelung?“ Der Vechelder hofft, dass die „Bürger bei der Umgestaltung der Kreuzung Hildesheimer Straße/Köchinger Straße/Peiner Straße in Vechelde und beim eventuellen Umbau der Hildesheimer Straße – auch bezüglich mehr Radfahrfreundlichkeit – ernsthafter wahrgenommen werden“.

Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner kontert: Der Grünstreifen – er spricht nicht von einem Bahndamm – habe mit seinen Büschen und Sträuchern sowie dem Baum keinerlei Lärmschutzfunktion. Mit dem Anlegen unter anderem von 24 zusätzlichen Autoparkplätzen erfülle die Gemeinde dagegen den Wunsch nach mehr Parkfläche rund um den Bahnhof, aus Platzgründen sei dafür der Grünstreifen verwendet worden. Das Anlegen der Parkfläche und der anderen Dinge dort im Bereich Bahnhof/Kurt-Schumacher-Straße sei „eine gute Sache“, das sei „positiv zu sehen“, denn so werde der Bahnhof insbesondere für Pendler und damit der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) insgesamt attraktiver – eine Forderung, die immer wieder von der Bevölkerung der Politik gestellt werde. „Wir haben hier doch keinen Wald gerodet für unsere Vorhaben, sondern lediglich Büsche und Sträucher und einen Baum entfernt“, appelliert Werner zu Gelassenheit – dieser Schritt sei auch aus ökologischer Sicht vertretbar. Zumal der Verwaltungschef verspricht: „Wir werden am Rande des neuen Parkplatzes Bäume pflanzen, damit dieser Bereich optisch wieder aufgewertet wird.“

Ein Bebauungsplan mit Öffentlichkeitsbeteiligung ist Werner zufolge für diese Arbeiten nicht erforderlich gewesen; mit den Anliegern habe die Verwaltung nicht gesprochen, da ausschließlich gemeindeeigenen Flächen betroffen seien. Die vergleichsweise nur geringe Höhe der Lärmschutzwand sei seinerzeit so festgelegt worden, da sei die Gemeinde außen vor.