Grünes Licht für größere Kita

Grünes Licht gab die Politik für die Planung der Kindertagesstätte in Groß Bülten an der Straße Am Spring/Joachim-Schmidt-Weg.

Groß Bülten Die Gemeinde Ilsede will in Groß Bülten noch eine zusätzliche Gruppe einrichten. Die Fledermäuse bleiben ein Thema.

. Eindeutiges Votum der Politik für die Planungen der Ilseder Gemeindeverwaltung: Einstimmig hat der Ilseder Bau- und Abwasserausschuss für den Neubau der Kindertagesstätte (Kita) in Groß Bülten gestimmt, im Ortsrat Groß Bülten war es ein mehrheitliches Votum (eine Gegenstimme).

Dennoch könnte die Umsetzung des Millionenprojekts nicht so glatt laufen: Denn die Peiner Biologische Arbeitsgemeinschaft (PBA) weist darauf hin, dass es in dem Wald direkt neben der geplanten Kita an der Straße Am Spring/Ecke Joachim-Schmidt-Weg Fledermäuse gibt – eine bedrohte Tierart. Durch den Kita-Bau würden diese Säugetiere ein Areal verlieren, in dem sich ihre Nahrung (Insekten) befinde.

Die Gemeinde Ilsede habe mit dem Landkreis Peine als Unterer Naturschutzbehörde vereinbart, im Baugenehmigungsverfahren für die Kita mit Blick auf die Fledermäuse Ausgleichsmöglichkeiten zu untersuchen, versichert Stefan Brakhane von der Ilseder Rathausverwaltung. In jedem Fall geht die Gemeinde davon aus, dass die Fledermäuse den Neubau nicht verhindern.

Allerdings: Anders als zunächst geplant, soll die Kita nicht nur jeweils eine Kindergarten- und Krippengruppe umfassen, sondern eine eine Gruppe zusätzlich (also eine Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen). Das Gebäude und die Außenfläche würden sich vergrößern – weitere Bäume in dem Gebiet müssten gefällt werden.

Parkplatzprobleme befürchtet die angrenzende Arztpraxis wegen der Kita. Dazu sagt die Gemeindeverwaltung: Zum einen sollen auf dem Kita-Grundstück – über die Zufahrt von „Am Spring“ erreichbar – sechs Stellplätze für Eltern angelegt werden, die Kinder abgeben/abholen. Zum anderen sollen die Kita-Mitarbeite auf im Bereich der früheren Grundschule parken – rund 40 Meter von der Kita entfernt. „Damit sollte das Parkproblem gelöst sein“, ist Brakhane zuversichtlich.

Die Kosten für die Drei-Gruppen-Kita beziffert die Gemeinde nunmehr mit 1,6 Millionen Euro: Sie hofft auf einen Landeszuschuss von rund 540 000 Euro (für zwei Gruppen gibt es bereits eine Landeszusage über 360 000 Euro).

Nach der Zeitplanung soll der Ilseder Gemeinderat die Planungen für den Kita-Neubau am Donnerstag, 13. Dezember, beschließen: Danach will die Gemeinde den Bauantrag beim Landkreis stellen, die Inbetriebnahme wäre im Jahr 2020 denkbar. Erforderlich ist außer der Baugenehmigung die Änderung des Flächennutzungsplans.