Ein Wolkenkratzer geht zu Boden

Die letzten Tage des „Wolkenkratzers“ an der Peiner Theodor-Heuss-Straße sind nun wohl endgültig gezählt. Von den ehemals neun gut 50 Meter hohen Silos der früheren Mälzerei Heine stehen nur noch vier. Und die sollen bis Monatsende aus dem Stadtbild verschwunden sein. In der Schlussphase setzen die Spezialisten des Abbruchunternehmens Groen aus Bad Bentheim gleich zwei Betonscheren ein. Nach Verzögerungen und Komplikationen in der...