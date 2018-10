Bauarbeiten Krippen Barbecke und Broistedt „im Endspurt“

Die Gemeinde Lengede teilte den aktuellen Stand der Kinderkrippen in Barbecke und Broistedt mit: „Die Bauarbeiten befinden sich im Endspurt.“ Alles verlaufe wie geplant. Und sie verspricht: „Der hohe Bedarf an Krippenplätzen für die Kleinsten unter uns wird gedeckt.“ Barbecke (Am Schulberg) In...