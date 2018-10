Je mehr Aufkleber je mehr Service in Peine

. In der Stadt Peine ist es für Menschen mit einer Gehbehinderung teils problematisch, sich in Geschäften zu bewegen – das beklagt die „Arbeitsgruppe Barrierefreies Peine“: Gänge in den Läden sind zu eng, Türen öffnen nicht automatisch, Artikel sind für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar – oder sie gelangen erst gar nicht in den Laden, weil die Stufen ein Hindernis sind. Deswegen hat die Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Peiner...