Grüne sehen Kita-Beitragsfreiheit kritisch

Grünen-Politikerinnen haben ein Problem damit, wenn Eltern in Niedersachsen keine Kita-Beiträge mehr zahlen müssen? Das gibt es! Die beiden Landtagsmitglieder Imke Byl (Gifhorn) und Julia Hamburg (Goslar) erklärten am Donnerstag im Büro des Grünen-Kreisverbandes in Peine auch warum. Seit dem 1. August gibt es in Niedersachsen die komplette Beitragsfreiheit für Eltern, die ihren Nachwuchs in eine Kindertagesstätte (Kita) geben. Das hat...