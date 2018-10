Denkmalpflege – „das ist sehr wichtig“

. Der Fußboden mit Marmorfliesen und Holzdielen, die Kronleuchter an der Decke aus Zinn und Schmiedeeisen, dazu die alten Holzschränke: Wer das Wohnhaus von Marianne Hilfrich in Vallstedt betritt, hat das Gefühl, sich auf eine Zeitreise zu begeben. Ihre Hofstelle an der Alvesser Straße aus dem 19. Jahrhundert hat geradezu musealen Charakter und steht unter Denkmalschutz – für ihr Engagement hat die Niedersächsische Sparkassenstiftung Familie Hilfrich nun ausdrücklich gelobt.

Bei dieser Belobigung handelt es sich allerdings – anders, als irrtümlich geschrieben – um keinen Preis für Denkmalpflege der Sparkassenstiftung, dafür erhält Familie Hilfrich also auch kein Geld. Für Marianne Hilfrich ist das jedoch kein Problem, denn sie betont: „Ich halte Denkmalpflege für sehr wichtig.“ Schließlich geht es dabei darum, Vergangenes zu bewahren für die Gegenwart und die Zukunft.

Die Sanierung ihrer Hofstelle hat zwar einiges Geld gekostet, doch das ist es der rüstigen Rentnerin wert: „Ich bin sehr dankbar, dass es die Denkmalschutzbehörden gibt“, will Marianne Hilfrich nicht einstimmen in den Chor der Kritiker am Denkmalschutz: „Diese Behörden in Braunschweig und Peine sind sehr kompetent und hilfsbereit – sie beraten mich hervorragend bei den Sanierungsarbeiten.“

Die Familie Heineke der zierlichen Frau ist alteingesessen in Vallstedt. Marianne Hilfrichs Urgroßvater hat den landwirtschaftlichen Hof an der Alvesser Straße mit dem großen Fachwerkwohnhaus, der Scheune, den Stallungen und einem weiteren kleineren Fachwerkwohnhaus (eventuell ein Altenteilerwohnhaus) vor mehr als 120 Jahren gebaut. „Im Winter ist es nicht eiskalt hier, im Sommer nicht brühwarm“, beschreibt die 79-Jährige das angenehme Klima in dem großen Wohnhaus dank des Fachwerks (Lehmputz).

„Meine Familie hatte in den 1950er-Jahren kein Geld“, erinnert Marianne Hilfrich – sie bezeichnet das allerdings im Nachhinein als Glück, denn: „So ist vieles unverändert geblieben an den Gebäuden und an der Einrichtung.“ Apropos – an einem Balken im Eingangsbereich des Wohnhauses ist in alter Schrift zu lesen: „Grüßt Gott, tritt ein, bring Glück herein.“