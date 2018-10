Betrunkener Fahrer rammt Findling

Atemalkohol hat die Polizei am Freitag gegen 21.15 Uhr bei einem 18-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Oldenburg festgestellt, als sie einen Unfall aufnehmen wollte. Der Mann gab an, dass er auf der Sundernstraße einem Reh habe ausweichen müssen. Dabei stieß er mit seinem Mazda 3 gegen einen größeren Findling, der sich am Straßenrand befand. Die Frontpartie des Wagens wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass das Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die beiden 15-jährigen und 24-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab 1,5 Promille. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf 5000 Euro.

