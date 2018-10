Ein Leben für die Feuerwehr

Ein Urlaub in den Bergen? „Muss nicht sein“, sagt Michaela Kunter. „Mein Element ist das Wasser.“ Dass die 45-Jährige eine Feuerwehrfrau ist, verwundert kaum. Aber mehr noch als die Ostsee liebt die Peinerin das Löschwesen. Seit dem 1. Januar 2008 ist sie Stadtjugendfeuerwehrwartin, eine Tätigkeit, die sie mit Herz und Leidenschaft ausübt.

Dass Michaela Kunter einer Freiwilligen Feuerwehr beitritt, zeichnete sich früh ab. „Mein Opa war Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Berkum, mein Vater war dort 18 Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister und meine Mutter für zwölf Jahre Kreisfrauensprecherin.“ Im Alter von 13 Jahren schloss sich Michaela Kunter der Jugendfeuerwehr Rosenthal an. Schnell stieg sie zur Betreuerin auf, schließlich wurde sie für sechs Jahre zur Jugendwartin gewählt. 1999 wechselte Michaela Kunter zur Peiner Kernstadtfeuerwehr. Ihr Ehemann Ralf war dort stellvertretender Ortsbrandmeister.

Stetig kletterte sie auf der Feuerwehr-Karriereleiter nach oben. Von 2002 bis 2007 übernahm sie den Posten der stellvertretenden Stadtjugendfeuerwehrwartin, zum 1. Januar 2008 wurde sie in das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin gewählt. Ein Amt, das sie zehn Jahre später noch immer mit Leidenschaft ausübt, betont die Feuerwehrfrau.

„Anstrengend, aber schön“ sei es, für 250 Kinder im Stadtgebiet die Verantwortung zu tragen, die in fünf Kinder- und zwölf Jugendfeuerwehren organisiert sind. Ein Stadtjugendfeuerwehr-Zeltlager für 140 bis 160 Kinder auf die Beine zu stellen, bedürfe eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit. Und es koste Geld. „Für eine Woche werden pro Kind rund 140 bis 150 Euro fällig“, sagt Michaela Kunter. „Geld, das nicht vom Himmel fällt“, sagt sie. Also zieht Michaela Kunter ständig los, bittet Unternehmen oder Stiftungen um Hilfe, sammelt Spenden. „Seit 2008 habe ich 60 000 Euro für die Jugendarbeit gesammelt“, erzählt die 45-Jährige. Unter anderem Ausrüstung und Kleidung für den Feuerwehrnachwuchs sei davon angeschafft worden. Ein Dankeschön für so viel Engagement habe sie von den 6- bis 14-Jährigen zwar noch nie gehört, doch das sei nicht schlimm, versichert Michaela Kunter. „Kindern fehlen für so etwas oft die Worte. Dafür haben sie vor Freude dieses Funkeln in ihren Augen. Das ist Dank genug.“

Der Umgang mit den jungen Menschen erfordere oft Fingerspitzengefühl, sagt die Jugendwartin. „Die Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren nicht für die Feuerwehr zu verlieren, ist manchmal sehr schwierig.“ Die Gründe: „Sie kommen in die Pubertät, sie wechseln Schulen, sie müssen zum Konfirmandenunterricht.“ Das alles lenke sie vom Hobby Feuerwehr ab. „Wer uns nach dieser Phase dennoch treu bleibt, den behalten wir in der Regel für immer in der Feuerwehr.“

Zurück zur Privatfrau Michaela Kunter. Auch ihr Leben neben der Feuerwehr wird vom Wasser bestimmt. Seit 23 Jahren reist sie mit ihrem Mann Ralf regelmäßig an die Ostsee, dort haben die Kunters einen Wohnwagen stehen. „Und ich schwimme gerne“, erzählt die frühere Handballerin des MTV Vater Jahn Peine. Mehrfach springt sie noch vor der Arbeit ins Wasser und zieht ihre Bahnen.

Michaela Kunters Arbeitsstelle ist – wir sollte es anders sein – eng verknüpft mit der Feuerwehr. Die 45-Jährige ist beim Landkreis Peine als Sachbearbeiterin für den vorbeugenden Brandschutz zuständig. Ihr Schreibtisch steht in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Dort packt sie auch gerne außerhalb ihres Büros mit an. „Ich putze Schläuche oder wasche Einsatzkleidung – kein Problem“, erzählt sie.

Und wenn im Einsatzfall Not am Mann ist, steuert Michaela Kunter kurzerhand das Löschfahrzeug zum Einsatzort, denn „schließlich habe ich den LKW-Führerschein“.

Heute beginnen wir mit der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für unseren Ehrenamts-Sympathiepreis „Peiner des Jahres“.

Die Aktion unserer Zeitung – nunmehr im zweiten Jahrgang – ist ein Dankeschön an all die Freiwilligen, die sich mit ihrem herausragenden bürgerschaftlichen Engagement für ihre Mitmenschen sowie für den Umwelt- und Naturschutz in unserem Peiner Land einsetzen.

Unsere Leser haben die Kandidaten für den „Peiner des Jahres“ benannt, und am Ende der Vorstellung in dieser Porträt-Serie können sie in einer Abstimmung ihre Sympathie-Punkte vergeben.

In einer festlichen Gala Anfang des nächsten Jahres werden die „Peiner des Jahres“ ausgezeichnet.