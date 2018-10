Goldener Oktober

Was haben wir doch für einen traumhaften Herbst! Einen echten Goldenen Oktober. Gelb-rot leuchten die Bäume, das Laub tanzt im seichten Wind über Felder und Straßen. Eicheln und Kastanien liegen zuhauf überall am Wegesrand. Eine herrliche Landschaft tat sich mir am Wochenende auf bei meiner Tour...