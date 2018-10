In Broistedt sind Einbrecher an den Haustüren gescheitert. Die Polizei ermittelt (Symbolbild).

Broistedt. In Broistedt haben bisher unbekannte Täter versucht, in zwei Häuser einzubrechen. Sie scheiterten an den Haustüren, es entstand Sachschaden.

Einbrecher scheitern in Peine an Haustüren – Sachschaden

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 2:20 Uhr, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Straße „Fuhseblick“ in Broistedt einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch die Haustüren gewaltsam aufzubrechen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.