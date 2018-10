Zeugen nach Radfahrunfall mit Unfallflucht in Peine gesucht

Ein 84-jähriger Radfahrer wurde am Montag um 10.55 Uhr von einer unbekannten Radfahrerin in der Straße „Am Silberkamp“ angefahren. Die Unfallverursacherin ließ den Mann auf der Straße in Höhe des Gymnasiums liegen und entfernte sich trotz Zuruf unerlaubt vom Unfallort. Der 84-Jährige wurde von der Sonne geblendet und erkannte die Radfahrerin, die auf der falschen Seite zu spät. Er konnte erst im letzten Moment ausweichen und stürzte. Bei der Radfahrerin handelt es sich um eine etwa Mitte 50- jährige Frau Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon

(05171) 99 90

, in Verbindung zu setzen.