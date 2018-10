. Für Georg Meyer ist es ein „Positionswechsel“ – der Ruheständler sieht nun viele Situationen buchstäblich aus einer ganz anderen Perspektive: Denn seit knapp zwei Jahren ist Meyer aus gesundheitlichen Gründen auf einen Rollstuhl beziehungsweise ein Elektro-Mobil angewiesen – bei seinen Touren durch Vechelde ist dem 80-Jährigen in neuer Rolle Einiges aufgefallen.

Eine Erkenntnis von Georg Meyer, die oft nicht bedacht wird: „In meiner Situation sitzt man tiefer als Stehende – wir können bestimmte Situationen schlechter überblicken, und wir werden auch schlechter gesehen“, beschreibt der Malermeister, der bis zu seinem Ruhestand an einer Berufsschule Farb- und Raumgestaltung unterrichtet hat. Die erste Station: die Auetwete in Vechelde. „Ich bin gezwungen, auf meinem Weg zum Bürgerzentrum die Hildesheimer Straße an der Auetwete zu überqueren“, ärgert er sich – denn der Weg zu dem Zebrastreifen in dem Bereich sei ihm wegen der Bürgersteige (Hochborde) versperrt.

Das Problem dort an der Auetwete: „Aufgrund der parkenden Autos – und es parken dort oft Fahrzeuge auf beiden Seiten – muss ich mich auf der Hildesheimer Straße langsam vortasten“, schildert Meyer. Auf seinem E-Mobil fehle ihm einerseits wegen der abgestellten Fahrzeuge der Einblick in die „Hildesheimer“; andererseits sei er wegen der parkenden Wagen auch von den Autofahrern schwerer zu sehen. Trotz des Vortastens komme er auf der Hildesheimer Straße „immer wieder in Gefahr wegen der Verkehrsteilnehmer im Geschwindigkeitsrausch“. Georg Meyer betont ausdrücklich: „Es sollte klar sein, dass Kinder und Rollstuhlfahrer/E-Mobil-Fahrer für Kraftfahrzeugfahrer wegen der Höhe hinter parkenden Autos nicht zu sehen sind.“ Der Rentner kommt zu dem Schluss: „Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer auf der Hildesheimer Straße 100 Meter vor und hinter dem Zebrastreifen ist unerlässlich.“ Das würde auch den Bereich Auetwete einbeziehen. Zurzeit sind auf der „Hildesheimer“ 50 Stundenkilometer erlaubt.

Rald Werner, Bürgermeister der Gemeinde Vechelde, beurteilt die Situation völlig anders: „Es ist sehr wohl möglich, mit dem Rollstuhl und dem E-Mobil von der Auetwete zu dem Zebrastreifen zu fahren, um dort die Hildesheimer Straße zu überqueren.“

Bei seiner Rundtour durch Vechelde stößt Meyer auf Wege, die für Rollstuhl- und E-Mobil-Fahrer kaum bis gar nicht zu passieren sind. Und es gibt auch andere Hindernisse: In den Schlosspark gebe es eine Tür, die „Rehen den Zugang zu dieser Anlage erschweren soll“. Meyer: „Jetzt bräuchte ich nur noch einen Passanten, der die Tür öffnet.“ Und beim Verlassen des Schlossparks sei ihm aufgefallen, dass „die Auffahrt auf eine Brücke so abgeschrägt ist, dass die Gefahr eines Absturzes besteht“. Darauf antwortet Ralf Werner: „Wir können in unserer Gemeinde leider nicht für jeden Weg Barrierefreiheit schaffen.“ Gerade zum Schlosspark gebe es jedoch eine barrierefreie Zutrittsmöglichkeit, nämlich „über die Rampen am Bürgerzentrum“.

Als ein „Trauerspiel“ bezeichnet es Meyer, dass es die Gemeinde nicht schaffe, an zentralen Stellen behindertengerechte Toiletten anzubieten. Ralf Werner: „Wir haben in der Gemeinde Vechelde generell keine öffentlichen Toiletten, die rund um die Uhr geöffnet sind – das gilt somit auch für behindertengerechte Toiletten.“ Gleichwohl befänden sich im Rathaus und im Bürgerzentrum Toiletten (auch behindertgerechte), die zu bestimmten Zeiten nutzbar seien.