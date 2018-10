Nutria trifft Schwan – es geht um Futter

. Nein, diese beiden Teichbewohner werden wohl keine Freunde mehr: die Nutria „Moppel“ und der männliche Schwan „Flunky“, die der Natur- und Tierfotograf Hans-Wilhelm Schrader bei einem „Rendezvous“ an dem privaten Teich eines Wedtlenstedters beobachtet und mit der Kamera festgehalten hat.

Allerdings: Dieses möglicherweise etwas bedrohlich wirkende Treffen des großen Wasservogels mit dem Nagetier sei für beide Seiten „völlig harmlos“, beruhigt Tierexperte Schrader, der in Wedtlenstedt wohnt: „Die Nutria stibitzt dem Schwan aber Futter.“

Nutrias, auch Biberratten oder Sumpfbiber genannt, sind eine aus Südamerika stammende Nagetierart, die sich längst in Deutschland eingebürgert hat: So sind sie in den Seen, aber auch am Kanal nahe Wedtlenstedt schon häufiger gesichtet worden (wir berichteten). Die Nutria erreicht eine Körperlänge von bis zu 65 Zentimetern und wiegt erwachsen zwischen acht und zehn Kilogramm – sie ist sowohl tag- als auch nachtaktiv und ernährt sich als (fast) reine Vegetarier vor allem von Blättern, Wurzeln von Wasserpflanzen und ähnlichem.

Zudem hat Schrader das Schwanen-Weibchen „Schneewittchen“ und ihre Jungen „Sleepy“ und „Happy“ fotografiert, die im Raum Vechelde/Wedtlenstedt leben.mey