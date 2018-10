Peine – Radfahrer ist nach Sturz gestorben

Der 59 Jahre alte Radfahrer, der am Freitag auf dem Fuß- und Radweg der Caroline-Herschel-Straße in Peine schwer gestürzt war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigte Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie berichtet, hatte sich der Mann...