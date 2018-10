Einbrecher nehmen Zigaretten aus Peiner Geschäft mit

In ein Geschäft an der Woltorfer Straße in Peine sind am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr bislang unbekannte Täter eingebrochen. Dort entwendeten sie eine größere Menge Zigaretten. Die Schadenshöhe gibt die Polizei in ihrem Bericht vom Dienstag mit rund 1000 Euro an.