Unbekannte sind in ein Bürogebäude an der Braunschweiger Straße in Peine eingebrochen und haben dort eine Kasse entwendet, die allerdings kein Bargeld enthielt. Die Tat ereignete laut Polizei zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 300 Euro an. Zeugen:

(0 51 71) 99 90

.