Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Peine schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist in Soßmar (Kreis Peine) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach missachtete eine 27-Jährige aus Sehnde in der Jägerstraße die Vorfahrt des 52-jährigen Harsumers, die in Richtung Clauen fuhr. An der Einmündung zur St. Georg- Straße kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus nach Hildesheim, der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 8.000 Euro beziffert. eng/ots