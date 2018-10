Klinik-Gruppe mit Peine macht Millionen-Verlust

Der Krankenhausverbund AKH-Gruppe Celle, zu dem auch das Klinikum Peine gehört, hat im Wirtschaftsjahr 2017 einen Millionen-Verlust eingefahren – „überraschend“, wie es in einer Mitteilung der Gruppe vom Mittwoch heißt. Das vorläufige Bilanzergebnis für 2017 hat die Gruppe nun am zentralen Sitz in...