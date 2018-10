Hausbewohner ertappen Einbrecher in Peine

Unbekannte Täter sind am Dienstag gegen 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Kattenhagen eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten diverse Schränke im Erd- und Obergeschoss. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, als sie von den heimkehrenden Hausbewohner gestört wurden. Zu Diebesgut und zur Schadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder