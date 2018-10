„Wir bekennen uns klar zum Klinikum Peine“

Tags zuvor der besorgniserregende Befund, dass es um das Peiner Klinikum dramatisch schlecht steht; tags darauf die Prognose, dass es gute Aussichten auf eine Genesung gibt. Der Vorstand der AKH-Gruppe Celle, zu der das Peiner Haus gehört, hat am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung versichert: „Wir bekennen uns klar zum und für das Klinikum Peine in der AKH-Gruppe.“ An einen möglichen Verkauf werde demnach derzeit noch nicht...