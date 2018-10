Rottweiler beißt vor Supermarkt in Vöhrum zu. Wem gehört er?

Einen sehr schmerzhaften Einkaufsversuch gab es am Freitag um 20 Uhr für einen 41 Jahre alten Mann vor dem Aldi-Supermarkt in Vöhrum. Nach Angaben der Polizei Peine von Sonntag war am Eingang des Supermarktes ein Rottweiler angeleint. Dieser habe den Mann angesprungen und in den Bauch gebissen, was eine blutende Wunde zur Folge gehabt habe. Der Rottweiler sei mit einer verstellbaren Rollleine an einem Mast festgebunden gewesen. Da der...