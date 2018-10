Rückstau im Kanalnetz am Yachthafen Wedtlenstedt

„Da sind Fäkalien gegen ein Haus gelaufen“, hieß es am Sonntagabend zunächst auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Feuerwehrleitstelle in Braunschweig zum Einsatz am Sonntagmittag am Yachthafen in Wedtlenstedt. Vecheldes stellvertretender Gemeindebrandmeister Alfred Goldbeck berichtete auf Nachfrage, dass es aus einer Hauptleitung in die örtliche Klärgrube zurückgedrückt habe. Deswegen habe die Gefahr des Überlaufens bestanden. Der...