Bischof besucht die Christuskirche in Vechelde

Die Landeskirche Braunschweig feiert ihre 50-jährige Partnerschaft mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Japan (JELC) mit einem besonderen Gottesdienst am Sonntag, 28. Oktober, 10 Uhr, in der Christuskirche Vechelde (Peiner Straße 7). Neben einer Predigt von Landesbischof Dr. Christoph Meyns...