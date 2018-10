Models auf dem Laufsteg der St.-Jakobi-Kirche

Das war einmal ein Gottesdienst der ganz anderen Art in der altehrwürdigen St.-Jakobi-Kirche in der Peiner Innenstadt – ihre Plätze mussten die rund 200 Besucher am Sonntagabend über die Seitengänge einnehmen. Denn durch den Mittelgang führte ein langer Laufsteg. Das Motto: Kleider machen Leute – Mode trifft Kirche. Dazu hatte Pastor Frank Niemann das Peiner Modehaus Schridde in die Kirche eingeladen. Inhaberin Dunja Wittenberg und ihr...