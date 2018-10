Musik und Kultur in der Peiner Innenstadt

Grauer Spätherbst? Nicht am bevorstehenden Wochenende in der Peiner Innenstadt! Jede Menge Musik, bildende Kunst und Literatur, ein Feuerschlucker und Stelzenläufer, eine Kinderschminkerin und ein Kinderliedermacher werden die Fußgängerzone in eine bunte Kulturmeile verwandeln. Wer obendrein gerne...