Die Baupläne werden überarbeitet

So kehren sich die Dinge um: Erst verzögern technische Komplikationen den Abriss der mächtigen 50-Meter-Silos der ehemaligen Mälzerei Heine an der Theodor-Heuss-Straße in Peine, aber unterdessen stimmt der Planungsausschuss des Rates der Stadt Mitte September den Investorplänen für die Wohnbebauung...