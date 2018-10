Einbruch in Peiner Tankstelle – 18-Jähriger Mann in U-Haft

Am frühen Montagmorgen gegen 3.40 Uhr brach ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Wiesenstraße in Peine ein. Der Täter gelangte, so die späteren Ermittlungen der Peiner Polizei, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort...