Warum Indien so wohlhabend und doch so leidgeprüft ist

Zwischen Himalaya und Indischem Ozean gelegen, sind die Gegensätze in Indien nicht nur geografisch schier unglaublich. Der Inder Sabukuttan Francis, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Vechelde, nahm den neunten Jahrgang des Vechelder Julius-Spiegelberg-Gymnasiums (JSG) auf Einladung der Schule in einem Vortrag mit auf die Reise in das mit 1,3 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichste Land der Erde.

Wie die Schule in einer Mitteilung schreibt, ging er auf die Religionsfreiheit – hier leben meist Hindus, Muslime und Christen – auf der einen Seite und das Kastensystem auf der anderen Seite ein. Er stellte die verschiedenen Lebensbedingungen der Menschen vor und zeigte eindrucksvolle Aufnahmen aus sehr unterschiedlichen Bundesstaaten. Obwohl das Pro-Kopf-Einkommen in weiten Landesteilen häufig unter 1,5 Euro liege, sei das Wachstum der Wirtschaft inzwischen hoch.

„Indien wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. In diesem Jahr kam es zu besonders heftigen Überschwemmungen während des Sommermonsuns“, so Pater Sabu. Das Bundesland Kerala im Südwesten des Landes sei davon extrem betroffen, die Bevölkerung müsse umfangreichen Wiederaufbau von Gebäuden und Straßen leisten. In den Vortrag eingespielte kurze Videos zeigten Beispiele der Verwüstungen.

Die Religionslehrerin Elisabeth Bellon hat wie Pater Sabu familiäre Wurzeln in diesem Bundesland. Für sie sei es also naheliegend gewesen, ihre Religionsgruppe im Zusammenhang mit unterrichtlichen Themen auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen, wie es in der Mitteilung heißt. Rasch habe die Gruppe eine Benefizaktion in der Schule entwickelt, sie informierte und verkaufte selbst gebackene Waffeln. Der Erlös von 300 Euro wurde Pater Sabu zur Weiterleitung nun von dieser Gruppe überreicht. Schulleiter Jürgen Tüpker und die Schüler aus dem Religionsunterricht und dem Unterricht Werte und Normen bedankten sich bei der Klasse, Elisabeth Bellon und Pater Sabu mit einem langen Applaus.