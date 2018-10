Betrunkener verursacht Unfall in Peine: 7-Jähriger verletzt

Auf der Vöhrumer Straße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall an der Ecke „An der Ziegelei“. Eine 39- jährige Fahrerin hielt mit ihrem PKW an der Ampel an. Ein 68- jähriger Fahrer aus Peine bemerkte dies nicht und fuhr mit seinem PKW auf das Auto der Peinerin auf. Der PKW wurde dabei nach vorne, hinter die Haltelinie geschleudert. Die Peinerin und ihr 7- jähriger Sohn, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beamten stellten bei dem 68- Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Peiner wurde im eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro, heißt es in dem Polizeibericht.

