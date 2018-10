Radfahrer aus Lengede prallt gegen geöffnete Autotür

Am Mittwoch gegen 6.50 Uhr übersah eine 20-jährige Lengederin in der Straße in der Straße „Hinter der Kippe“ beim Öffnen der Autotür einen heranfahrenden Radfahrer. Der 57- jährige Lengeder prallte gegen die Fahrzeugtür und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro, heißt es in dem Polizeibericht.

