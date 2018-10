Zwei Fahrer in Peine beschädigen Autos und fliehen

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4 800 Euro, heißt es in dem Polizeibericht.

In Peine ereigneten sich gleich zwei Unfallfluchten. Am Mittwoch stieß gegen 7.30 Uhr ein unbekannter Fahrer in der Woltorfer Straße auf dem Parkplatz der Stadtwerke beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Skoda Octavia. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3 000 Euro zu kümmern, heißt es in einem Polizeibericht.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Dieselstraße in Peine. Ein unbekannter Fahrer beschädigte auf dem Parkplatz einen geparkten Skoda Octavia. Auch hier vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1 800 Euro an.