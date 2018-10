Fusion in Peine rückt näher

. Die Fusion in Peine von Kaufmannsgilde und City-Gemeinschaft, die wirtschaftliche Lage in der Innenstadt, ihre weitere Entwicklung und die angrenzender Gebiete: Ein volles Programm hatten die 40 Teilnehmer der jährlichen Mitgliederversammlung der Kaufmannsgilde zu Peine von 1652 auf der Tagesordnung. Wichtigstes Ergebnis zum Thema Fusion: Im November werden die Mitglieder beider Verbände in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über Einzelheiten einer gemeinsamen Satzung beraten, die Stefan Honrath, Leiter der Volksbank BraWo Peine, in einer kurzen Rede vorstellte.

Vorher gab Gildemeister Carsten Senge seinen Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Peiner City im vergangenen Jahr und äußerte sich vorsichtig positiv: „Wir können zufrieden zurückblicken.“ Mehrere neue Geschäfte sowie freies W-Lan hätten zum Beispiel die Attraktivität der Innenstadt erhöht. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Doch er gab auch zu bedenken, dass bei der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung die Entwicklung manchmal gebremst werde. „Bei allen grundsätzlich positiven Erfahrungen“, betonte er. Auch bestehe immer noch große Unsicherheit, wie es mit der Entwicklung des Lindenquartiers weitergehe. An die Kaufmannschaft gewandt, sagte Senge: „Eines der größten Probleme sind nach wie vor die Öffnungszeiten.“ Dies sei vor allem an verkaufsoffenen Sonntagen ärgerlich. „Wir können den Kunden nicht zumuten, dass sie an so einem Tag in der Fußgängerzone auf der Suche nach offenen Geschäften sind.“

Vor diesem Hintergrund umriss Stefan Honrath den Zweck einer Fusion zwischen Kaufmannsgilde und City-Gemeinschaft. Die solle „die Kräfte bündeln, und zwar da, wo die Kunden auf uns warten“. Die Gilde zeichne sich dabei zum Beispiel durch Tradition aus, habe auch verbindenden Charakter. Die City-Gemeinschaft stehe für das operative Geschäft, für die Umsetzung von neuen Ideen. „Wenn wir beides in eine institutionelle Form gießen, wird der Einfluss größer, auch gegenüber Politik und Verwaltung.“ Dann schilderte Honrath zahlreiche Einzelheiten einer gemeinsamen Satzung, vom Eintrag ins Vereinsregister bis hin zu Mitgliedsbeiträgen.

Die Entwicklung der City und angrenzender Stadtgebiete waren zentrales Thema der Referentin des Abends, Lena Lauermann aus Peine. Sie schilderte die Ergebnisse ihrer Masterarbeit im Fach Architektur und Stadtentwicklung an der Leibniz-Universität Hannover in einem Vortrag zum Thema „Die Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven der Stadt Peine als Mittelzentrum“. Lauermann hatte vorher die Peiner Bürger in einem Workshop in der City dazu eingeladen, attraktive und weniger anziehende Plätze in Peine zu nennen und Verbesserungsvorschläge zu machen. „Dabei wurde die City deutlich positiver als die Südstadt angesehen“, resümierte sie. Die könne jedoch durchaus attraktiver gestaltet werden zum Beispiel durch ansprechendere Gestaltung der Gebäude um den Bahnhof, der näheren Umgebung wie auch des Friedrich-Ebert-Platzes“, so die Referentin.