Betreutes Wohnen in Broistedt nimmt Formen an

Der Gebäudekomplex auf dem Areal „Zum Naturbad“ in Broistedt nimmt langsam aber sicher Konturen an. Auf dem 3700 Quadratmeter großen Gelände entstehen 40 Wohnungen für den Bereich Betreutes Wohnen. Am Freitag wurde auf der Baustelle mit den Bauherren und der Bauleitung Richtfest gefeiert....